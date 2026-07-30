Имплант Prima, возвращающий слепым зрение, допущен к продажам

Американская фирма Science Corporation получила разрешение на коммерческое использование бионического глазного имплантата Prima, который возвращает зрение пациентам с тяжёлой формой макулярной дегенерации — основной причины слепоты у пожилых людей, … .
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