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Data Centers Are Turning Trump Voters Into Democrats

The Economist: “Data centers have become a political bogeyman. Voters worry about congested power grids that could eventually push up utility bills and the broader impact of artificial intelligence.

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