Как археологи нашли древнейшие лук и стрелы в мире — им больше 54 000 лет. Потрясающее открытие

Новые свидетельства того, что луки и стрелы использовались ранними современными людьми в Европе 54 000 лет назад, укрепили идею о том, что такая технология снарядов могла дать ранним современным людям преимущество перед неандертальцами.
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