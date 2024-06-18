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Ученые обнаружили, что Индия начинает разделяться на 2 части и в будущем ее может разделить океан

Ученые обнаружили, что Индия начинает разделяться на 2 части и в будущем ее может разделить океан

Уже несколько десятилетий ученые наблюдают, как Африка начинает постепенно разделяться на две части. Феномен был признан уникальным, но теперь ситуация изменилась — оказалось, что как минимум еще одна тектоническая плита переживает подобную трансформацию.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Почему &quot;две новые страны&quot;? Возможно, что будет ОДНА ИНДИЯ, как и сейчас. Но только на двух тектонических плитах.
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17 час.

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