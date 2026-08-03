Сертифицирована первая в России авиакомпания на аэростатах

В России выдан первый сертификат эксплуатанта для коммерческих полетов на аэростатах. Обладателем документа стала компания «Электрик Технолоджи», работающая под брендом «Открытое Небо», сообщили в Росавиации.
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