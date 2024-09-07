ВС РФ поразили цеха производства компонентов для ракет и реактивных БПЛА

Министерство обороны России в субботу, 7 сентября, в сводке по ситуации в зоне СВО в своем телеграм-канале сообщило о пораженных оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией объектах.
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