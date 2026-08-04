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Царьград

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Роспотребнадзор закрыл мясной цех в Березовском на 30 дней

Роспотребнадзор закрыл мясной цех в Березовском на 30 дней

Березовский городской суд закрыл на 30 дней мясной цех магазина "Мой мясной" в Свердловской области. Решение принято после обнаружения Роспотребнадзором нарушений санитарных норм и отсутствия процедур ХАССП.

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