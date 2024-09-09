Транспортные полицейские Сибири перекрыли канал поставки наркотиков из-за рубежа в Норильск

Сотрудники Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу во взаимодействии с коллегами из Таймырского линейного отдела МВД России пресекли канал поставок и сбыта крупных партий наркотических средств, произведённых в одном из государств в Юго-Восточной Азии.