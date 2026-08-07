Rheinmetall: не можете сами – мы вам продадим Немецкий военный концерн Rheinmetall представил проект GMF 140 — 140-метровый фрегат с управляемым ракетным оружием, предна.
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Rheinmetall: не можете сами – мы вам продадим Немецкий военный концерн Rheinmetall представил проект GMF 140 — 140-метровый фрегат с управляемым ракетным оружием, предна.
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