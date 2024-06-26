В сеть утекла возможная дата выхода The Casting of Frank Stone — сюжетного хоррора во вс...

В сеть утекла возможная дата выхода The Casting of Frank Stone — сюжетного хоррора во вселенной Dead By DaylightВнимательные геймеры обнаружили на тестовом сервере Dead By Daylight баннер The Casting of Frank Stone, который раскрывает точную дату релиза этой игры.
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