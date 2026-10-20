22 октября Татьяне Овсиенко исполнится 60 лет. Накануне юбилея певица вспомнила, как ради места солистки «Миража» ей пришлось худеть и перекрашиваться в блондинку, почему отказывается от пластики и как пережила расставание с Александром Меркуловым — Сашей Чудным — после 17 лет отношений.