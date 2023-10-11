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Над Черным морем сегодня заметили редкий сложный мираж– Фата-моргана

Над Черным морем сегодня заметили редкий сложный мираж– Фата-моргана

Как сообщает Википедия, Фата-моргана встречается редко. Этот сложный мираж состоит сразу из нескольких форм миражей, отдаленные объекты можно увидеть многократно и при этом возможны самые разные искажения.

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