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Китай

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В Астане прошла церемония сбора работ в рамках Премии «Шелковый путь» по международным коммуникациям

В Астане прошла церемония сбора работ в рамках Премии «Шелковый путь» по международным коммуникациям

1 июля, «Жэньминь жибао» онлайн -- 29 июня в столице Казахстана Астане прошла встреча по обмену итогами совместных репортажей газеты «Жэньминь жибао» и СМИ Казахстана о высококачественном строительстве «Одного пояса, одного пути».

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