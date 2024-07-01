В Астане прошла церемония сбора работ в рамках Премии «Шелковый путь» по международным коммуникациям

1 июля, «Жэньминь жибао» онлайн -- 29 июня в столице Казахстана Астане прошла встреча по обмену итогами совместных репортажей газеты «Жэньминь жибао» и СМИ Казахстана о высококачественном строительстве «Одного пояса, одного пути».
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