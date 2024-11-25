А был ли Ургант? Реальные и выдуманные романы Эмилии Спивак

Эмилия Спивак — имя, которое знакомо многим поклонникам театра и кино. Ее карьера полна ярких ролей и незабываемых выступлений, но за блеском сцены скрывается история о стремлении к самореализации и поисках личного счастья.
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