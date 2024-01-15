Георгиева: ИИ повлияет на 40% рабочих мест во всем мире

Искусственный интеллект (ИИ) повлияет примерно на 40% рабочих мест по всему миру. Некоторые профессии он заменит, другие дополнит, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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