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Георгиева: ИИ повлияет на 40% рабочих мест во всем мире

Георгиева: ИИ повлияет на 40% рабочих мест во всем мире

Искусственный интеллект (ИИ) повлияет примерно на 40% рабочих мест по всему миру. Некоторые профессии он заменит, другие дополнит, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

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