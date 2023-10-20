Званый обед подходит к концу, и вот наступает время десерта… Давайте удивим своих друзей или родных, предложив им «яичницу» к чаю? Вижу их широко раскрытые глаза, в которых так и застыл вопрос: «Яичница»??? Милая, все ли у тебя в порядке?» Если хотите, тогда приготовьте обязательно на десерт печенье «Яичница на сковороде».