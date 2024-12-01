Непобедимая сборная СССР: за что ее прозвали "Красной машиной"

Скриншот видео 1 декабря в нашей стране отмечают Всероссийский день хоккея. Его учредили в 2007 году с подачи Владислава Третьяка – вратаря легендарной советской сборной, которую на Западе окрестили "Красной машиной".
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