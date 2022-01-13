Путин, как главный выгодополучатель майдана в Казахстане. Геополитическая победа вместо масла народу России

автор - Советский патриот Владимир Путин наконец-то вышел из тени и обозначил позицию РФ, назвав случившееся в Казахстане майданом: фото из открытых источников Прав или не прав в данном случае Путин? Для начала определимся с терминами.
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