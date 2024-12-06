ВСУ атаковали несколько российских регионов: главное за сутки

МОСКВА, 6 декабря, ФедералПресс. Вооруженные силы Украины атаковали несколько российских регионов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страна готова к любому развитию событий вокруг Украины, а в Минобороны РФ рассказали о рядовом Вячеславе Бугае, который, несмотря на ранение, продолжил командовать штурмовым подразделением.