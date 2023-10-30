Дайджест дня: купеобразный Abarth, Zeekr 001 FR в продаже и другие события индустрии

Дайджест дня: купеобразный Abarth, Zeekr 001 FR в продаже и другие события индустрииКонцерн Stellantis представил в Бразилии модель Abarth Fastback, то есть «подогретую» версию купеобразного кроссовера Fiat Fastback.
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