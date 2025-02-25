В России могут перейти к варианту «мягкого распределения» выпускников отечественных вузов

В правительстве России обсуждают идею «мягкого распределения» выпускников высших учебных заведений. Оно подразумевает возможность выбора выпускниками места работы среди нескольких предприятий, которые относятся к одной сфере деятельности.
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