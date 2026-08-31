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Царьград

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Танкер горит, Трамп рисует иранский остров нейросетью: Что опять в Ормузе

Танкер горит, Трамп рисует иранский остров нейросетью: Что опять в Ормузе

Ситуация в Ормузском проливе опять выходит из-под контроля. Трамп нарисовал с ИИ атаку на иранский остров, но в проливе горит танкер.

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