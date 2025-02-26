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Китайцы наслаждаются легким салатом, почему его едят килограммами

Китайцы наслаждаются легким салатом, почему его едят килограммами

Китайцы наслаждаются легким салатом, почему его едят килограммами Юлия ЧелкановаВ последние годы здоровое питание становится всё более популярным, и одним из ярких представителей этого тренда является салат на основе редьки дайкон.

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