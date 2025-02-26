Китайцы наслаждаются легким салатом, почему его едят килограммами Юлия ЧелкановаВ последние годы здоровое питание становится всё более популярным, и одним из ярких представителей этого тренда является салат на основе редьки дайкон.
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