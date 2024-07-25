Упавший в Калужской области Ми-28 был охотником за беспилотниками

Названы некоторые подробности авиакатастрофы, которая произошла 25 июля в Калужской области - в Жиздринском районе разбился боевой вертолёт Ми-28 ВКС РоссииНазваны некоторые подробности авиакатастрофы, которая произошла 25 июля в Калужской области - в Жиздринском районе разбился боевой вертолёт Ми-28 ВКС России.
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