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Калужские новости

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Упавший в Калужской области Ми-28 был охотником за беспилотниками

Упавший в Калужской области Ми-28 был охотником за беспилотниками

Названы некоторые подробности авиакатастрофы, которая произошла 25 июля в Калужской области - в Жиздринском районе разбился боевой вертолёт Ми-28 ВКС РоссииНазваны некоторые подробности авиакатастрофы, которая произошла 25 июля в Калужской области - в Жиздринском районе разбился боевой вертолёт Ми-28 ВКС России.

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