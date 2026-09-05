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Царьград

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Уиткофф и Кушнер привезли Путину подарок с намёком. Три слова могут сломать переговоры

Уиткофф и Кушнер привезли Путину подарок с намёком. Три слова могут сломать переговоры

Американские переговорщики приехали в Москву с предложением о прекращении конфликта. Но один символический подарок способен оказаться важнее многих дипломатических формулировок.

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