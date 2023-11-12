Правда о проекте Ротшильдов, еврейском вопросе и хитростях США ОПЫТ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИМЕЛСЯ Истоки арабо-израильского конфликта лежат в послевоенных 1947-1948 годах, когда ООН поселила два народа не просто в «коммунальной квартире» и даже в одной ее комнате.