Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nana Абраменко
    кому она нужна и ее узнали лишь по  пародии галкинаПродюсер Ашуров д...
  • Павел К
    ...Людям нужно что-то новое. Все надоедает»...  ______________________________   Отсюда вывод - надо менять людей. И ...Продюсер Ашуров д...
  • СЕРГЕЙ Лютов
    Пусть работают, НО на частных каналах! Сколько можно содержать явных недоброжелателей России из бюджета РФ, то есть н...Депутаты Госдумы ...

Реверс российского газа позволит странам ЕС зарабатывать на «отказниках»

Реверс российского газа позволит странам ЕС зарабатывать на «отказниках»

Члены Евросоюза могут обеспечить некоторых своих соседей голубым топливом из России реверсным путем, заявил профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх