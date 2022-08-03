Реверс российского газа позволит странам ЕС зарабатывать на «отказниках»

Члены Евросоюза могут обеспечить некоторых своих соседей голубым топливом из России реверсным путем, заявил профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.
Члены Евросоюза могут обеспечить некоторых своих соседей голубым топливом из России реверсным путем, заявил профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.
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