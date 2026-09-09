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Мировое обозрение

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Вылет Трампа задержали из-за проверки аварийного трапа

Вылет Трампа задержали из-за проверки аварийного трапа

Вылет Дональда Трампа в Даллас едва не сорвался из-за форс-мажора на взлетной полосе. Президентский кортеж уже готовился к отправке, когда у нового лайнера, подаренного Катаром, прямо перед рулением развернулся аварийный трап.

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