Стало известно, сколько в России стоит построить частный дом

Большинство зданий сейчас возводят из газобетонных блоков Средняя стоимость строительства частного дома в России увеличилась до 5,8 млн рублей, а средняя цена проекта достигла 7,5 млн рублей, по данным ДОМ.
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