В Якутии к административной ответственности привлечён местный житель за дискредитацию ВС РФ

В ходе обхода административного участка в центре города Якутска на ограждениях возле озера Талое сотрудники полиции обнаружили надписи на трёх языках, содержание которых было направлено на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации.
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