В Челябинской области массово обходят требования нового закона о такси

В Челябинской области начали массово обходить требования нового закона о такси. Как следует из популярной доски объявлений, услуги стоят от 334 до четырех тысяч рублей с ежемесячной абонентской платой или без нее.
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