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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Болонья» уволит Тедеско и пригласит Палладино. Команда набрала 1 очко в 4 матчах Серии А при экс-тренере «Спартака»

У «Болоньи» будет новый главный тренер. Как сообщают инсайдер Джанлука Ди Марцио и Sky Sport Italia, руководство клуба поначалу склонялось к тому, чтобы дать Доменико Тедеско еще один шанс, но в последние часы передумало.

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