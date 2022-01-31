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Глава ЛНР Пасечник ответил на заявления Конгресса США о террористах в Донбассе

Глава ЛНР Пасечник ответил на заявления Конгресса США о террористах в Донбассе

Луганск, 31 января. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник прокомментировал заявление Конгресса США о разработке проекта санкций против РФ, согласно которому «поддерживаемые Россией» силы в Донбассе будут объявлены террористами.

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