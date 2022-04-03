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Авиационная техника Морской авиации Тихоокеанского флота проходит сезонное обслуживание

Авиационная техника Морской авиации Тихоокеанского флота проходит сезонное обслуживание

Технические специалисты выполняют комплекс работ, включающий проверку на работоспособность всех систем, узлов и оборудования, осмотр силовых установок и топливных систем самолётов и вертолётов.

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