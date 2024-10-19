Суд обязал выплатить пенсию калужанину за утерянные два года

Боровский районный суд Калужской области удовлетворил иск жителя региона, который ранее не смог получить пенсию из-за потери документов, подтверждающих трудовой стажБоровский районный суд Калужской области удовлетворил иск жителя региона, который ранее не смог получить пенсию из-за потери документов, подтверждающих трудовой стаж.
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