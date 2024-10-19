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Калужские новости

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Суд обязал выплатить пенсию калужанину за утерянные два года

Суд обязал выплатить пенсию калужанину за утерянные два года

Боровский районный суд Калужской области удовлетворил иск жителя региона, который ранее не смог получить пенсию из-за потери документов, подтверждающих трудовой стажБоровский районный суд Калужской области удовлетворил иск жителя региона, который ранее не смог получить пенсию из-за потери документов, подтверждающих трудовой стаж.

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