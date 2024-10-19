В Саратовской области полицейские провели разъяснительные беседы с учащимися школ

В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» инспектор ПДН старший лейтенант полиции Ольга Кузина совместно с оперуполномоченным отделения по борьбе с мошенничеством общеуголовной направленности уголовного розыска МО МВД России «Ртищевский» лейтенантом полиции Денисом Давыдовом провели разъяснительные беседы с учащимися школ г.