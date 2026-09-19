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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сент-Луис» поместил Годета на драфт отказов

« Сент-Луис » поместил защитника Марка-Андре Годета на драфт отказов, сообщает TSN. 22-летнего хоккеиста может забрать себе любая другая команда НХЛ в течение 24 часов.

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