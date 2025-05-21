Минобороны: в Орловской области за два часа сбиты четыре беспилотника

С 18:00 до 20:00 над территорией Орловской области были сбиты четыре беспилотника самолетного типа.21 мая с 18:00 до 20:00 над территорией Орловской области были сбиты четыре беспилотника самолетного типа.
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