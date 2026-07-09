Полицейские Северной Осетии задержали курьера мошенников, которые пытались обмануть 57-летнюю горожанку на 1,5 млн рублей

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОРПСИТС ОУР УМВД России по г. Владикавказу пресечена преступная деятельность участника мошеннической сети, который выступая в роли посредника мошенников пытался завладеть 1,5 млн рублей, принадлежащими 57-летней горожанке.
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