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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Эксперты ВШЭ оценили вклад быстрорастущих компаний в экономику России

Эксперты НИУ ВШЭ оценили вклад быстрорастущих компаний в российскую экономику. По их данным, с 2019 по 2022 годы увеличение выручки у таких компаний составило 15,1 трлн рублей, это 72% прироста выручки всего российского бизнеса.

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