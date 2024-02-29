Эксперты ВШЭ оценили вклад быстрорастущих компаний в экономику России

Эксперты НИУ ВШЭ оценили вклад быстрорастущих компаний в российскую экономику. По их данным, с 2019 по 2022 годы увеличение выручки у таких компаний составило 15,1 трлн рублей, это 72% прироста выручки всего российского бизнеса.