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Прибалтика отрицает, что открывала небо для украинских ударов по РФ

Прибалтика отрицает, что открывала небо для украинских ударов по РФ

Воздушное пространство стран Балтии не предоставлялось Киеву для нанесения ударов по российской территории, подчёркивается в заявлении временных поверенных в делах посольств Эстонии, Латвии и Литвы в Москве, 11 июля сообщается в заявлении, размещённом на сайте МИД Латвии.

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