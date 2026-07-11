Прибалтика отрицает, что открывала небо для украинских ударов по РФ

Воздушное пространство стран Балтии не предоставлялось Киеву для нанесения ударов по российской территории, подчёркивается в заявлении временных поверенных в делах посольств Эстонии, Латвии и Литвы в Москве, 11 июля сообщается в заявлении, размещённом на сайте МИД Латвии.
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