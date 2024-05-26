РФС утвердил расписание стыковых матчей между клубами РПЛ и Первой лиги

РИА Новости/Наталья Селиверстова Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расписание переходных матчей между клубами Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги за право участвовать в высшем дивизионе страны в сезоне-2024/25, сообщает "СЭ"От РПЛ в стыковых матчах примут участие нижегородский "Пари НН", занявший 13-е место в турнирной таблице, и екатеринбургский "Урал", расположившийся на 14-й строчке.