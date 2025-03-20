Сколько еще будут отапливать: россиянам назвали сроки отключения тепла в домах Ольга БезродняяС приходом весны многие жители России задаются вопросом: когда именно отключат отопление в их домах? Это важный вопрос, поскольку комфорт и здоровье зависят от температуры в помещениях.
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