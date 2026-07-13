Фестиваль «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» стартует 16 июля

С 16 по 19 июля 2026 года в Калужской области в пятый раз пройдет масштабный духовно-просветительский фестиваль «Дни Достоевского в Оптиной пустыни», который объединит Калугу, Козельск, Боровск и Оптину пустынь.
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