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Культуромания

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Фестиваль «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» стартует 16 июля

Фестиваль «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» стартует 16 июля

С 16 по 19 июля 2026 года в Калужской области в пятый раз пройдет масштабный духовно-просветительский фестиваль «Дни Достоевского в Оптиной пустыни», который объединит Калугу, Козельск, Боровск и Оптину пустынь.

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