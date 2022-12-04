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04.12.22==Логистика ударов: ВКС нарушают железнодорожное снабжение ВСУ

04.12.22==Логистика ударов: ВКС нарушают железнодорожное снабжение ВСУ

Повреждение транспортных узлов облегчает действия российских войск в зоне СВО Андрей Федоров  Богдан Степовой   ИИНОБОРОНЫ  АРМИЯ РФ (ВС РФ)  ВСУ Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожной станции Моисеевка в Днепропетровской области.

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