Экономист Кузнецова: ставки по рыночной ипотеке до конца года снизятся до 16%

Массовое снижение ставок по рыночной ипотеке начнется не раньше второй половины 2026 года, и то при условии, что ЦБ продолжит цикл снижения ключевой ставки, инфляционные ожидания не разгонятся, а банки увидят снижение стоимости фондирования.
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