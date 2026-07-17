Экономист Кузнецова: ставки по рыночной ипотеке до конца года снизятся до 16%

Массовое снижение ставок по рыночной ипотеке начнется не раньше второй половины 2026 года, и то при условии, что ЦБ продолжит цикл снижения ключевой ставки, инфляционные ожидания не разгонятся, а банки увидят снижение стоимости фондирования.