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Памятник погибшим от коронавируса медикам установят в Ростове

Памятник погибшим от коронавируса медикам установят в Ростове

Памятник появится на проспекте Коммунистическом на территории городской больницы №20. В настоящее время на базе медицинского учреждения работает ковидный госпиталь, главный врач больницы Юрий Дронов умер от осложнений коронавирусной инфекции.

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