Памятник погибшим от коронавируса медикам установят в Ростове

Памятник появится на проспекте Коммунистическом на территории городской больницы №20. В настоящее время на базе медицинского учреждения работает ковидный госпиталь, главный врач больницы Юрий Дронов умер от осложнений коронавирусной инфекции.
Памятник появится на проспекте Коммунистическом на территории городской больницы №20. В настоящее время на базе медицинского учреждения работает ковидный госпиталь, главный врач больницы Юрий Дронов умер от осложнений коронавирусной инфекции.
Свежие комментарии