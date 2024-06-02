Бастрыкин проверит застройщика, оставившего более 500 тюменских семей без света

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить застройщика, который продал более, чем 500 семьям дома в селе Перевалово (Тюменская область), неподключенные к электросетям.
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