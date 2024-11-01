Котоняня и не только. Кем будут подрабатывать жители Алтая на ноябрьских праздниках?

Дополнительную работу опрошенные планируют взять из-за небольшого размера основной зарплаты В Алтайском крае 30% жителей возьмут подработку на ноябрьские праздники, сообщает исследовательский центр "Зарплаты.
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