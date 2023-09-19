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В Приамурье военные топографы ВВО провели тренировку на местности

В Приамурье военные топографы ВВО провели тренировку на местности

При проведении занятия, офицеры-геодезисты выполнили задачи по обеспечению автоматизированных систем управления войсками (АСУВ) и пунктов управления геопространственной информацией.

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